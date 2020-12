Pressenævnet kritiserer Politiken

Politiken bragte i februar og maj 2020 tre billeder fra teaterscener med let genkendelige og navngivne skuespillere som illustration til generel omtale om behovet for intimitetskoordinatorer i teaterbranchen. Billederne er pressebilleder taget til brug for offentlig omtale af de pågældende teaterforestillinger. På det ene billede optræder en af skuespillerne nøgen. Dette billede blev også brugt som et konkret eksempel i en artikel, hvor skribenten skildrer sit savn til at komme i teateret.

Dansk Skuespillerforbund har på vegne af de fire afbildede skuespillere klaget til Pressenævnet. I forbindelse med klagen fjernede Politiken billedet med den nøgne skuespiller fra artiklerne på politiken.dk.

Pressenævnet udtaler kritik af Politiken for at have krænket privatlivets fred ved at bringe det særligt følsomme billede af skuespilleren, der optræder nøgen, uden forinden at indhente samtykke fra skuespilleren.

Pressenævnet udtaler ikke kritik af Politikens anvendelse af de andre arkivbilleder uden forudgående samtykke. Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse.

Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk