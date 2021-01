Danske og norske kunder advares mod Amazon Prime: Umuligt at sige abonnement op

Når først man har tegnet et abonnement på Amazons streamingtjeneste, Amazon Prime, er det noget nær umuligt at komme ud af aftalen igen. Det får nu voldsom kritik fra de danske og norske forbrugerorganisationer, skriver Ekstra Bladet.

Kritikken kommer på baggrund af en undersøgelse fra det norske Forbrukerrådet, som blev offentliggjort torsdag. Her konkluderede Forbrukerrådet, at Amazon Prime tvinger forbrugerne gennem så mange skridt og »bevidst forvirrer« dem med tekst og design for at gøre det så vanskeligt som muligt at opsige sit abonnement.

Derfor har Forbrukerrådet nu indklaget Amazon for det norske forbrugertilsyn for brud på markedsføringsloven.

»Det skal være lige så let at afslutte et abonnement som at oprette et. Desværre ser vi, at aktører som Amazon gør alt, hvad de kan, for at få brugerne til at blive ved med at betale«, udtaler direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, i en pressemeddelelse.

Også danske kunder skal tænke sig godt om, før de abonnerer på Amazon Prime, vurderer Forbrugerrådet Tænk.

»Man kan næsten ikke tro andet, end at Amazon spekulerer i at gøre det så besværligt som muligt. De forsøger at fastholde kunderne i stedet for at give en god service«, siger Anette Høyrup, der er chefjurist i Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladet.

Amazon: Enkelt og klart

Det norske Forbrukerrådets gennemgang af, hvordan man opsiger et abonnement på Amazon Prime, viser, at man skal igennem en række forskellige sider, hvor man hver gang skal bekræfte, at man ønsker at opsige abonnementet.

Ifølge Forbrukerrådet gør Amazon Prime det yderligere besværligt ved at forvirre og skjule valgmulighederne med sit design og sin tekst.

Ligesom Amazon Prime ifølge Forbrukerrådet »truer og lokker« med alle de fordele, man mister, hvis man stopper sit abonnement, og stiller spørgsmål om, hvorvidt man er klar over, hvad man er i gang med at gøre.

Amazon forstår ikke beskyldningerne.

»Kundernes tillid er kernen i alle vore produkter og tjenester, og vi afviser påstanden om, at vores opsigelsesproces skaber usikkerhed«, svarer Amazon i en udtalelse, skriver norske Kampanje.

Amazon mener, at det er »enkelt og klart« hvordan Amazon Prime-medlemmer opsiger deres abonnementer.

På verdensplan har Amazon Prime mere end 150 millioner abonnenter.

Prisaftale på e-bøger

Også hjemme i USA er Amazon i modvind. Her har flere e-bogs-kunder anlagt sag mod techgiganten for brud på monopollovgivningen.

De beskylder Amazon for i 2015 at have lavet en prisaftale med de fem største amerikanske forlag – Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House og Simon & Schuster – så priserne kunne hæves med 30 procent, skriver flere amerikanske medier, blandt andre Business Insider.

Amazon sidder på 90 procent af e-bogs-markedet i USA.

»Gang på gang er Amazons svar på konkurrence ikke at konkurrere på lige fod, men at forsøge at eliminere konkurrencen«, siger advokat Steve Berman fra advokatfirmaet Hagens Berman, der har anlagt sagen, til Business Insider.

Amazon og Hachette har afvist at kommentere sagsanlægget, mens de øvrige fire forlag ikke er vendt tilbage på henvendelsen fra Business Insider.