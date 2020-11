Amazon overvåger ansatte for at stoppe fagforeninger

Amazon kæmper så hårdt for at holde fagforeninger på afstand af sin forretning, at det efter alt at dømme er i strid med menneskerettighederne. Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport, der offentliggøres på denne ’sorte fredag’ – en af årets absolutte højdepunkter for e-handel.

Metoderne spænder fra avanceret teknologisk overvågning af de ansatte til god gammeldags spionage, fortæller rapporten, der bygger på interviews med fagforeningsledere, retsdokumenter, aktindsigter, forskning og medierapporter.

Per Tønnesen, formand for HK Handel og formand for den europæiske paraplyorganisation, genkender billedet.