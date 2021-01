De gav Radio24syv dødsstødet: Nu renser Joy Mogensen ud i voldsomt kritiseret nævn

Sagen kort

Kritik af radionævn

Radio- og tv-nævnet har været i strid politisk modvind, siden det tildelte en ny dab-kanal til Radio Loud. Dab-kanalen med 250 millioner kroner i offentlig støtte over fire år blev opfundet for at holde liv i Radio24syv, der mistede sin sendetilladelse på fm-båndet.

Afgørelsen betød, at en af de største nyskabelser i det danske mediebillede de seneste årtier måtte lukke, og nævnet blev blandt andet kritiseret for at være for lukket omkring grundlaget for beslutningen.

Ud over at tildele sendetilladelser holder nævnet øje med, om public service-medier lever op til de politiske krav.

