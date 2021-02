TV 2 finder afløser for nyhedsdirektør internt

Ulla Pors er fra dags dato ny nyhedsredaktør hos TV 2. Det oplyser mediet i en pressemeddelelse.

Her afløser hun Mikkel Hertz, der fortsætter hos TV 2 Nyhederne i en ny funktion. Den er dog ikke afklaret endnu.

Den 58-årige journalist har været hos TV 2 de seneste ti år, hvor hun har stået i spidsen for News og TV 2s events.

Inden da har hun blandt andet været korrespondent for TV 2 i USA og været kanalchef for DR 1.

Nu får hun ansvaret for den samlede nyheds- og aktualitetsdækning på TV 2, TV 2 News, TV 2 Play og online.

Her bliver en af de store opgaver at sikre gennemslagskraften, når danskerne går fra flow-tv til streaming. Det fortæller Lotte Lindegaard, der er indholdsdirektør på TV2, i meddelelsen.

»Ulla er passioneret publicist, og hun tænker strategisk. Hun forstår som ingen andre, hvad TV 2s rolle er på nyhedsområdet, og hun har en bred forståelse af udviklingen på de store public service-medier«, siger hun.

Hovedpersonen selv, Ulla Pors, vil arbejde for, at TV 2 Nyhederne og News fortsat skal være Danmarks største og mest troværdige nyhedsformidler.

»I denne corona-brydningstid er der brug for os som aldrig før, og der er brug for, at vi på TV 2 Nyhederne kommer videre sammen og får endnu større betydning for danskerne«, siger hun.

Hun vil have, at adgangen til de digitale nyhedstilbud på TV 2 Play og tv2.dk bliver ’indlysende og let’.

Ritzau