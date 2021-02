Hun skal afløse Mads Steffensen som vært på populært DR-program

Børnene kender hende som veloplagt vært i ’Ultra Nyt’, men nu kommer det voksne tv-publikum også til at stifte bekendtskab med Anna Lin Lundsgaard.

Den 24-årige tv-vært overtager nemlig værtsrollen i ’Kender du typen’ efter Mads Steffensen, der forlod DR ved årsskiftet.

»Det er så vildt at få lov til blive vært på et af mine egne yndlingsprogrammer, der har fulgt mig gennem hele livet. Det er nogle store sko, jeg skal udfylde, så det bliver med stor ydmyghed, at jeg skal invitere seerne med ind i kendte danskeres hjem«, udtaler Anna Lin i en pressemeddelelse.

Hun siger videre, at hun glæder sig til at grine med livssstilseksperterne Flemming Møldrup og Anne Glad, der altså fortsætter i programmet.

Om den nye vært siger redaktionschefen for ’Kender Du Typen?’, Søren Bo Hansen:

»Anna Lin er et af de lysende talenter i DR, og vi er rigtig glade for, at hun har sagt ja til at påtage sig opgaven som vært på ’Kender Du Typen?’. Vi er overbeviste om, at hun kommer med en nysgerrighed og friskhed, og kan udfordre Flemming og Anne med nye og overraskende spørgsmål«.

Optagelserne til den nye sæson begynder om et par uger.

Men allerede 27. februar kan Anna Lin opleves i tv, når hun og Jacob Riising er værter ved MGP.