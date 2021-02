Fox News aflyser populært program med trofast Trump-støtte

Den amerikanske tv-station Fox News har aflyst et populært tv-program, hvor den trofaste Trump-støtte Lou Dobbs er vært.

Beslutningen er taget, dagen efter at Fox News er blevet sagsøgt for at viderebringe påstande om valgsvindel.

Det er selskabet Smartmatic, som leverede teknologi til afviklingen af det amerikanske valg i november, som har sagsøgt Fox News for injurier.

Lou Dobbs, som er en af tidligere præsident Donald Trumps mest trofaste støtter på tv, viderebragte utrætteligt påstande om valgsvindel, efter at Trump tabte præsidentvalget i november.

Han inviterede blandt andet Sidney Powell, en af Trumps advokater, i programmet.

Her påstod advokaten - uden at have beviser for det - at maskiner til stemmeafgivning havde ændret stemmer i Trumps favør til stemmer til Biden.

Lou Dobbs daglige program ’Lou Dobbs Tonight’ havde i gennemsnit mere end 300.000 seere hver aften på Fox News’ søsterkanal Fox Business. Det er det højeste seertal på Fox Business.

Tv-programmet med den markante vært har kørt i ti år. Men Fox News afviser, at afviklingen af programmet har noget med søgsmålet at gøre.

»Som vi sagde i oktober, overvejer Fox News Media regelmæssigt programændringer«.

»Og planer for nye formater og passende programmer efter valget er på plads«, siger en talsperson.

Aflysningen af programmet ’er en del af de planlagte ændringer’ ifølge talspersonen.

ritzau