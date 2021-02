»Vi råder bod på mange års svigt«: Nu skal du betale til danske kunstnere, når du køber en iPhone

Når en hollandsk forbruger de seneste år har købt en iPhone, er et lille beløb gået til musikere og andre kunstnere. Smartphonen kan nemlig bruges til at lovligt at kopiere musiknumre, film og andet kultur til eget forbrug.

I Danmark får kunstnere derimod kun penge gennem den såkaldte blankmedieordning, når der bliver solgt en brandbar cd, en dvd eller et usb-stik. Og det har længe skabt store frustrationer hos rettighedshaverne i kulturens verden, som mener, at ordningen fra 1993 langtfra passer til den digitale tidsalder, hvor lagringsmedierne, som det hedder, er nogle helt andre.

Men nu er deres frustrationer blevet hørt.

Regeringen er netop blevet enig med SF, de radikale, Enhedslisten og Frie Grønne om en ny blankmedieordning, der betyder, at kunstnere fremover også får penge, når en privatperson lovligt kopierer et stykke musik over på sin computer, smartphone, tablet eller lignende. Ikke at forveksle med piratkopiering, hvor man uden tilladelse kopierer et værk og deler det med andre.

Fakta BLANKEMEDIEORDNINGEN I Danmark sikrer blankmedieordningen, at private kan kopiere film og musik til eget brug, mens kunstnerne får betaling for deres arbejde. Ordningen blev indført, da der blev kopieret på fysiske medier som VHS- og kassettebånd. I dag er cd’er eller dvd’er omfattet, mens computere og smartphones er undtaget. Sidste år fik rettighedshaverne 28 millioner kroner i kompensation.

De danske kunstnere kan se frem til en årlig økonomisk gevinst på i omegnen af 93 millioner kroner. Det er mere end tre gange det beløb, der i dag tilfalder kunstnere gennem blankmedieordningen. Det endelige beløb til rettighedshaverne afhænger dog af salget af de forskellige lagringsmedier.

»Vi er kommet i mål med en politisk aftale, som afspejler den teknologiske udvikling, markedet for lagringsmedier og ændringer i danskernes privatkopieringsadfærd. Og vi har fået løst en opgave, som den tidligere regering ikke kunne løse. En modernisering af blankmedieordningen har været længe undervejs. I dag kom vi i mål med at sikre kunstnerne kompensation. Det har stor betydning for branchen«, udtaler kulturminister Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

Den nye aftale har været på vej i flere år. I 2017 kom et udvalg nedsat af daværende kulturminister Mette Bock (LA) frem til, at kunstnerne skulle have 44 millioner kroner i kompensation. Det mødte stor kritik fra blandt andre Producentforeningen, som mente, at tallet var grebet ud af den blå luft og var alt for lavt.

De 93 millioner kroner, som fremover tilfalder danske kunstnere, findes gennem afgifter på de forskellige medier, og der vil således komme en »meget beskeden prisstigning«, oplyser kulturministeren til Ritzau.

De radikales kulturordfører, Zenia Stampe, jubler over aftalen.

»Med denne aftale råder vi bod på mange års forsømmelse og svigt af kunstnerne. Nu får de endelig den kompensation, som de har ret til. Aftalen har været længe undervejs, men til gengæld tror vi på, at der er fundet en langtidsholdbar løsning, der kommer til at sikre kunstnerne en passende kompensation i mange år fremover«, udtaler hun i pressemeddelelsen.