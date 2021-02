Tak til Murdoch: Den gamle og reaktionære mediebaron virker pludselig helt progressiv

Noget dybt fascinerende og skræmmende er der stadig ved 89-årige Rupert Murdoch. På andet år sidder han på sit landsted vest for London – i ly for pandemien. Hans medieimperium er undervejs blevet ramt af store kriser, og sønnen James Murdoch har forladt News Corp. i åben protest mod den redaktionelle linje. Men Rupert, den gamle reaktionære mediebaron, trækker stadig i trådene verden over og har nye initiativer på vej.

Han er en eminent lobbyist med forbløffende stor indflydelse på britiske premierministre og senest en amerikansk præsident. De evner har han de seneste år også brugt i Australien. Og på en måde, der nærmest virker progressiv og fremadrettet.

Rupert Murdoch, der selv er fra Australien, hvor familiens imperium stadig driver en stribe medier og blandt andet sidder på 70 procent af avisoplaget, har stor indflydelse på australsk politik. Det er for det meste en kulsort historie, men der er et aktuelt lyspunkt. Det er ikke mindst takket være Murdoch, at Australien antagelig om få uger bliver det første land i verden, der gør det lovpligtigt for Google og Facebook at lave aftaler med nyhedsmedierne om betaling for det indhold, de to platforme bruger intenst fra morgen til aften.

Også Murdoch og hans medieimperium News Corp. har oplevet især Google og Facebook løbe med indtægterne i 2010’erne. Status i Australien ligner tal, der ses i mange vestlige lande. Af alle indtægter fra onlineannoncer går 53 procent til Google og 28 procent til Facebook.