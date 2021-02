»Jeg ved ikke, om de ikke forstår, eller om de er ligeglade, men de ignorerer fuldkommen det ansvar, de har«

Facebook, Google og andre store giganter på techtronen skal til at betale for de nyhedsartikler, som bliver delt på deres platforme. Det mener kulturminister Joy Mogensen (S), som fredag har løftet sløret for en flig af et nyt lovforslag.

»Nyheder er en væsentlig del af et samfunds evne til at kunne træffe beslutninger og fungere på tværs af uenigheder, og når man har en så betydelig rolle i den demokratiske samtale og så ignorerer sit ansvar, så er det stærkt bekymrende. Nogle ser det som et konkurrenceproblem. Jeg ser det som et kæmpestort demokratisk problem«, siger ministeren.