Det klinger hult, når dansk mediechef pludselig vil satse på lokaljournalistik efter at have fyret lokaljournalister på stribe

Danske medier er mindre løgnagtige end de fleste, og der produceres løbende god journalistik. Men det hænder godt nok, at det hele bliver lidt for morsomt og lidt for selvmodsigende. Også i Danmark er det en velbetrådt mediegenre at rase ihærdigt over tilstande, man selv har været markant medansvarlig for. Den aktuelle facebookdebat flyder med eksempler.

Vi raser over Facebooks urimelige magtposition og misbrug af data. Og med god grund. Men hele raden rundt er medierne (sammen med befolkningen og politikerne) selv gået i fælden år efter år. Medierne har været med til at booste Facebook ved massivt at dele egne historier på platformen.

Nu er monstret skabt, og alle kan se, at der må gøres noget. »Stop Facebook«, lyder råbet. Som vi straks er klar til at dele på Zuckerbergs platform, for at det kan nå ud. Det ville klæde medierne og politikerne (meget gerne med statsministeren i spidsen), hvis de selv undlod at overfodre monstret og i stedet aktivt arbejdede for at mindske afhængigheden. Det er muligt. Der er mange måder at gøre det på, og på lang sigt er det vejen frem. Hånd i hånd med indgreb over for monopolstilling, datamisbrug osv.