Dansk Facebook-chef om kvindehadet: »Vi skal virkelig have gjort noget ved det. Men det er en evig kamp«

Det er efterhånden velkendt, at der eksisterer en hård tone på sociale medier som Facebook. Derfor får platformen i stigende grad kritik for ikke at være god nok til at moderere indhold.

Politiken har i denne artikel beskrevet, hvordan mænd dyrker »voldtægtskultur og kvindehad« i private facebookgrupper, som vokser og vokser.

»Fuck feminismen og de kællinger, der gemmer sig bag den. Sig feminisme ti gange med min pløk i dit anus, imens jeg hiver dig i mundvigene med mine fuckfingre«, har en bruger for eksempel skrevet i en af de danske misogyne facebookgrupper, som Politiken har fulgt.

Når Facebook opdager, at en gruppe bryder mediets retningslinjer på denne måde, lukker de gruppen. Men problemet er, at der lynhurtigt bliver oprettet en ny tilsvarende gruppe med et andet navn, og så fortsætter problemet.