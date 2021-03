Et talkshow og en serie køkkenredskaber var ikke nok. Nu vil Drew Barrymore også have et livsstilsmagasin med sit navn på

Et talkshow og en serie køkkenredskaber var ikke nok. Skuespilleren Drew Barrymore vil også have et livsstilsmagasin med sit navn på.

Drew skal ifølge Barrymore være et »optimismemagasin« i en tid, hvor netop livsstilsmagasiner lukker på stribe, fordi coronakrisen har fjernet det annoncegrundlag, de fleste af dem hviler på.

De økonomiske udfordringer afskrækker ikke amerikaneren, der er kendt fra film som ’Charlie’s Angels’ (2000) og ’50 First Dates’ (2004). Hendes nye magasin skal udkomme hvert kvartal og handle om alt fra skønhed, rejser og mad til Drew Barrymore selv.

»Magasiner er så stor en del af mit liv, og de er så stor en del af inspirationen til alt, hvad jeg gør«, siger Drew Barrymore til mediet WWD.

»Jeg har fyldt mine vægge med sider revet ud af magasiner, siden jeg var omkring 10 år gammel. Jeg har magasinudklip med mig selv på i mit soveværelse, og de går fra gulv til loft og væg til væg. Jeg har altid elsket magasiner på grund af papiret og oplevelsen«.

Magasinets chefredaktør bliver Crystal Meers, som tidligere har været en del af en anden tv-kendis’ sideprojekt, nemlig Gwyneth Paltrows Goop-imperium fyldt med tøj, skønhedsprodukter og et omdiskuteret æg af jade, som man kan sætte op i sin vagina og skubbe ud igen. Der er ikke det, man ikke kan forsøge at sælge.

Lige printmagasiner er dog en skrantende økonomi. Goop forsøgte sig også med et sådant i 2018, men det måtte lukke efter kun to udgaver. I december lukkede Oprah Winfreys printmagasin, O Magazine, og Bauer Media, der skal udgive Drew, lukkede i 2020 hele syv australske magasiner på grund af coronakrisen.

Både Barrymore og Bauer anerkender, at tiden er imod det trykte livsstilsindhold, men, siger direktøren for Bauer, Steven Kotok, til The Guardian, mange af de magasiner, der kæmper, er »meget drevet af annonceindtægter«.

»Vores fokus er altid på indtægter fra forbrugeren. Og vi lægger ud med noget, der kan tjene penge bare ved at engagere forbrugeren på den rigtige måde«, tilføjer han.

Selv har Drew Barrymore den relativt beskedne opgave at være ansigtet på magasinets forside og skrive en klumme, hvor hun besvarer læserhenvendelser. Hun har for nylig lanceret en serie køkkenredskaber for Wallmart og fik i september 2020 programmet ’The Drew Barrymore Show’, hvor hun i bedste Ellen Degeneres-stil interviewer andre kendte. Om hun er svaret på printmagasinets problemer, vil tiden vise.