Kendiskok styrer kvindehadsk facebookgruppe: »Det kan godt være, at jeg sletter gruppen om en uge«

Sagen kort

Kvindehad på SoMe

Tonen på sociale medier er hård, og i flere private facebookgrupper dyrker mænd en kvindehadsk diskurs. Eksperter understreger, at tonen skal tages meget alvorligt, fordi det er med til at normalisere hadsk retorik over for kvinder.

Politiken har i en række artikler tidligere beskrevet omfanget og konsekvenserne af kvindehadsk retorik i to danske facebookgrupper med tusindvis af medlemmer og på nettet generelt. Det kan du læse her og her.