Danske journalister er hverken gode til at styre debatter - eller sig selv

Hurra-råbene gjaldede under PH-lamperne, da Ekstra Bladet for nylig lukkede og slukkede for debatten på sit onlineforum nationen! Hvilken befrielse at slippe af med et debatunivers, der var degenereret til en svovlholdig sump af had, sexisme og fremmedfjendskhed.

I en tid, hvor den uforsonlige debat mellem mennesker vel er det største demokratiske problem – og hvor næsten 70 procent af borgerne ifølge nye undersøgelser er bange for at ytre sig på nettet – ja, så var det eneste rigtige vel at klippe strømforsyningen til landets mest uciviliserede forsamlingshus?

Ja, det kunne man tro. Men tro om igen. Lukningen af debatten på nationen! er både en mediestrategisk og demokratisk falliterklæring. Den er et symptom på, hvor svært ikke bare Ekstra Bladet, men hele den danske presse har ved at finde egne ben og principper for, hvad de skal stille op med den folkelige debat.

De danske nyhedsmedier har ih-så-travlt med at beskylde Facebook og Twitter for at fodre det hadske bæst. Men sandheden er, at nyhedsmedierne ikke selv aner, hvad de skal stille op med den del af folkeligheden, der ikke er pæn og velfriseret og ankommer i form af læserbreve og debatindlæg, som kan redigeres og publiceres på avispapir eller bag betalingsmure.

Ved at lukke den hadske debat på nationen! sender Ekstra Bladet den blot andre steder hen. Ud på Facebook, det mørke net eller andre mystiske steder. Så langt væk, at man ikke kan se eller høre den – og derfor næsten kan komme til at tro, at den går væk af sig selv. Det gør den bare ikke. Den tager til i styrke.