Journalist siger op: Medie trækker løgnehistorie om Kamala Harris tilbage

Det kom på forsiden, da en journalist på tabloidavisen New York Post tidligere på måneden beskrev, hvordan tusindvis af migrantbørn fik foræret en børnebog skrevet af den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, når de krydsede grænsen fra Mexico til USA.

I historien hed det, at bogen – ’Superheroes Are Everywhere’, som Kamala Harris udgav i 2019 – var en del af statens velkomstpakke til børnene. Senere fortalte også en anden artikel i New York Post, at bogen var blevet uddelt ved grænsen, ligesom det blev insinueret, at den amerikanske vicepræsident tjente godt på ordningen. Det skriver Berlingske.

Men da andre medier, herunder The Washington Post, begyndte at grave i historien, viste det sig, at den var baseret på et fotografi, hvor blot et enkelt eksemplar af bogen lå på et center for migrantbørn i Long Beach, Californien. Den var blevet afleveret sammen med en masse andre brugte bøger og genbrugstøj.

Nu fortæller journalisten bag, Laura Italiano, da også, at historien er løgn – at hun blev presset til at skrive den, og at hun nu har sagt sin stilling på New York Post op.

Den oprindelige historie blev efter afsløringen fjernet fra New York Posts netavis. Siden er den ifølge Berlingske blevet rettet til og lagt ud igen. Nu står der, at et eksemplar af bogen ligger på centeret for migrantbørn, altså ikke længere, at tusindvis af børn fik eksemplarer af bogen foræret.

Inden rettelsen nåede artiklen dog at få mange læsere, blandt andet fordi den blev delt af flere republikanske politikere. New York Post har ikke reageret på Italianos beskyldninger om, at hun blev presset til at skrive historien.