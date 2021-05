'Hele Danmarks Mette': Forsidetekst på gratismagasin er en »skævert«

Den første torsdag i hver måned udkommer det gratis magasin LIME i dagligvarebutikken Netto; et magasin, der primært henvender sig til kvinder.

Derfor bliver læseren også hovedsagelig mødt af kvinder på forsiden, som i tidligere udgivelser blandt andet har været journalist Puk Damsgård, musiker Ida Corr og skuespiller Ellen Hillingsø.

Men maj-udgaven er lidt anderledes.

Det er nemlig statsminister Mette Frederiksen (S), der pryder forsiden stående med siden til kameraet, med en lys bordeaux baggrundsfarve og med ordene ’Hele Danmarks Mette’ på omslaget.

Særligt det sidste har fået mange til tasterne på sociale medier.

Blandt andet skriver tidligere justitsminister Søren Pind (V) »Det her kunne Socialdemokratiet ikke købe sig til«, om forsiden, som også er blevet delt af Berlingskes chefredaktør Tom Jensen og Kristian Madsen, som er chefredaktør og adm. direktør for A4 Medier.

Erhvervsordfører og Transportordfører for Dansk Folkeparti, Hans Kristian Skibby (DF), er ikke synderligt begejstret for forsiden:

»Kvalmende at et reklamebureau vil ta’ penge fra NETTO for at fremstille sådan en gang tyndbenet jammer, uden snert af journalistik«, skriver Hans Kristian Skibby.

Netto hører under Salling Group, og administrerende direktør for Salling Group Per Bank har søndag aften også kommenteret forsidebeskrivelsen af statsministeren.

»Redaktionel produktion af magasinet varetages af eksternt contentbureau, der i dette tilfælde burde have overvejet objektiviteten nærmere«, skriver han.

Ekstra Bladet har talt med pressekonsulent i Salling Group Mads Grand, som fortæller, at redaktionen bag LIME er uafhængig af Salling Group, men at de ramte skævt med beskrivelsen af Mette Frederiksen.

»Rubrikken på forsiden sidder ikke helt i skabet. Det er ikke alle, der føler sig omfattet af den, det må vi se som en skævert« siger han til Ekstra Bladet.

Det har også fået direktør for Netto, Michael Løve, til at skrive på Twitter, at overskriften skulle have været anderledes

»LIME er et kundemagasin til kvinder med en uafhængig redaktion. Der er lavet mange portrætter af kvinder gennem årene. Det ændrer ikke på at Netto er politisk uafhængig, selvom overskriften nok kunne have været mere neutral«, skriver han.

Andre deler deres forside

Forsiden med Mette Frederiksen har fået tidligere forside-kvinder for LIME til at dele deres billede.

Enhedslistens Pernille Skipper skriver, at hendes forside »udkom en uge før valget 2019. Hørte ingen brok fra nogen. Jeg havde det også fint med det«.

Forhenværende politiker og generalsekretær for Brobyggerne Özlem Sara Cekic deler også sin forside.

»Måske skulle man lade medierne selv bestemme, hvem de ønsker på deres forsider«, skriver hun i sit opslag.