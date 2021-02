Mette Frederiksen får kritik for dobbeltmoral: »Det er meget problematisk, at Danmarks statsminister lægger alle sine budskaber ind i et firma«

Fredag kritiserede kulturminister Joy Mogensen (S) Facebook for at ignorere sit demokratiske ansvar ved ikke at betale for deling af nyheder fra journalistiske medier, »der er en del af den offentlige samtale«.

Mandag redegjorde statsminister Mette Frederiksen (S) nok en gang for sine tanker om regeringens coronahåndtering i et langt opslag, hvis indhold siden er blevet refereret på tværs af danske medier. Et opslag så langt, at det ville fylde adskillige A4-sider.

Hvor blev opslaget bragt?

På Facebook.

Statsministeren udtalte sig ikke direkte til nogen af de store danske medier, og det har fået kritikken af regeringens og især statsminister Mette Frederiksens brug af det sociale medie som kommunikationsplatform til nok en gang at blusse op.