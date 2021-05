En af Storbritanniens mest velkendte journalister forlader BBC

En af Storbritanniens mest kendte journalister forlader BBC.

Ifølge mediet selv har ledelsen udtalt, at 58-årige Martin Bashir stopper som følge af vedvarende problemer med helbredet. Han blev første gang ansat som journalist på BBC i 1987. Martin Bashir forlod BBC i 2004, men blev ansat igen i 2016 som religionsredaktør. Han er især kendt for sine interviews med kendte mennesker, der skabte store overskrifter verden over.

Beslutningen om at forlade sin stilling på den britiske public service-gigant kommer i kølvandet på et meget stort og omdiskuteret interview med prinsesse Diana i 1995, som Martin Bashir stod bag. Dianas bror, Charles Spencer, har beskyldt journalisten for at bruge falske bankdokumenter til at overbevise ham om, at han skulle få prinsesse Diana til at stille op til interview.

Dokumenterne, som angiveligt var falske, handlede om, at to ledende medarbejdere ved hoffet blev betalt af den britiske sikkerhedstjeneste for oplysninger om prinsesse Diana.

»Hvis jeg ikke havde set de dokumenter, ville jeg aldrig have introduceret Bashir for min søster«, har Charles Spencer oplyst til BBC’s generaldirektør.

Udgives meget snart

I forbindelse med Martin Bashirs afsked har BBC’s vicedirektør Jonathan Munr udtalt:

»Martin Bashir har fratrådt sin stilling som religionsredaktør og forlader virksomheden. Han gav os besked i sidste måned, lige inden han blev indlagt på hospitalet, hvor han fik et et hjertekirurgisk indgreb. Vi ønsker ham god bedring«.

I et interview med Daily Mail har Dianas bror også beskyldt Martin Bashir for at have fortalt ham en række usandheder om, at medarbejdere ved hoffet åbnede hendes post, overvågede hendes bil og aflyttede hendes telefon.

En talsmand for Lord Dyson, der står i spidsen for undersøgelsen af Martin Bashir, er nået frem til en konklusion, som er blevet sendt videre til BBC. Ifølge talsmanden bliver den offentliggjort meget snart.

Martin Bashir har valgt ikke at udtale sig om undersøgelsen, ligesom han ikke har udtalt sig om sit stop på BBC.