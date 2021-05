Journalister anklages for at have iscenesat forbrydelse

Det var halvmørkt, og der var slud i luften, da to mænd for mere end fem år siden gik løs på en dør til en kælderlejlighed i København. På under et minut var de kommet indenfor og havde stjålet en Arne Jacobsen-stol.

Hændelsen fra 10. januar 2016 har over to dage optaget seks advokater, en anklager, en dommer og to domsmænd i Københavns Byret.

Årsagen er, at det var undercover journalister, som havde tilrettelagt lovovertrædelsen.

De havde bestilt indbruddet i en lukket gruppe på Facebook. Og de havde også lejet lejligheden i Eliasgade og havde på gulvet stillet et eksemplar af ’Ægget’, som skulle stjæles.

I planen indgik også, at tyveknægtene til sidst skulle konfronteres ved at få et kamera stukket op i ansigtet.

Med programmet ’Jagten’ på TV3 ville journalister på Ekstra Bladet på dramatisk vis illustrere, at man kan bestille hælervarer på nettet.

Men fem daværende ansatte på Ekstra Bladet skal have en lærestreg, mener anklagemyndigheden. De er tiltalt for skaden på døren. Altså for medvirken til hærværk.

Tiltalen gælder desuden Ekstra Bladet, men senioranklager Line Steffensen giver i tirsdagens retsmøde dog fortabt i forhold til også at få dømt Nordic Entertainment Group TV A/S, tidligere TV3. Her beder hun om frifindelse.

»Umiddelbart kan det virke, som om man gør utroligt meget ud af en ødelagt dør. Men for anklagemyndigheden handler det ikke om værdien af døren, men om det principielle. Vi vil ikke have, der bliver begået kriminalitet som led i at lave tv-udsendelser«, siger Line Steffensen.

Det vil være urimeligt, hvis ’anstifterne af hærværket ikke bliver retsforfulgt’, lyder det.

Almindelig undersøgende journalistik

Også de to tyve er tiltalt i sagen. Dels for indbruddet og dels for et efterfølgende optrin, da de skulle af med ’Ægget’ og have deres betaling på 12.500 kroner.

På en parkeringsplads på Amager var de ikke begejstrede, da tv-holdet med vært Miki Mistrati i spidsen dukkede frem af mørket.

’Du er en fucking død mand, forstår du det’, blev der angiveligt sagt, da iscenesætterne blev truet til at betale pengene som aftalt.

Hvad det kostede at reparere den ødelagte dør i Eliasgade, er ikke klarlagt. Men i hvert fald hyrede Ekstra Bladet straks en tømrer for at få skaden udbedret, og den detalje hæfter flere forsvarere sig ved i deres argument for frifindelse.

Ingen har lidt skade, ingen er offer i sagen, og journalisterne havde ingen hensigt om at tilskynde til hærværk, lyder det.

Desuden henviser de til den udvidede ytringsfrihed, som pressen har.

»Det er helt almindelig undersøgende journalistik, som anklagemyndigheden nu ønsker at straffe«, siger advokat Carlo Siebert, der repræsenterer Ekstra Bladet.

Tre af journalisterne forsvares af advokat Tyge Trier, der henviser til Menneskerettighedskonventionen.

»Dømmer domsmandsretten, vil det være i strid med artikel 10. Det kan man ikke. De har passet deres arbejde«, siger han, der også hæfter sig ved myndighedernes tempo. Der gik tre og fire år, før sigtelsen blev rejst.

Anklageren har bedt om bødestraf på 1500 kroner. Dommen om den ødelagte dør afsiges 1. juni.

ritzau