Jacob Mollerup: Ekstra Bladets nye topchef er skyldig i et af de største etiske kollapser i danske medier nogensinde

Det er et gennembrud for resocialisering af kriminelle, at Henrik Qvortrup bliver chefredaktør på Ekstra Bladet. Men det er ret absurd, at et magtkritisk organ nu skal ledes af en, der selv misbrugte sin magt så eftertrykkeligt, skriver Jacob Mollerup i denne mediekommentar.