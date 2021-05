Kristoffer Eriksen bliver ny chefredaktør på Mads Brüggers frie medie

Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Kristoffer Eriksen bekræfter nu, hvad mange har tænkt, siden han i sidste uge meddelte, at han forlod Ekstra Bladet.

Han skal fremover være journalistisk chefredaktør på det nye medie, som Mads Brügger med en række kapitalstærke folk i ryggen er ved at etablere med mediehuset Friheden.

»Det tiltaler mig meget at få lov til at være med til at bygge noget op fra bunden. Nu har jeg jo lige været en del af Ekstra Bladet, som har 117 år på bagen, men det tiltaler mig også, at jeg kan være med til at opbygge en kultur på det her medie fra bunden«, siger Kristoffer Eriksen til Ekstra Bladet.

Han meddelte, at han stoppede på Ekstra Bladet, da Henrik Qvortrup blev udnævnt til ny ansvarshavende chefredaktør på avisen.

Med skiftet kommer Kristoffer Eriksen igen til at arbejde sammen med Mads Brügger, som han havde som chef på Radio24syv, hvor han nåede at være journalist, vært og nyhedschef, inden radioen lukkede.

Mads Brügger skal være administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på det nye medie, som han tidligere har sagt skal gå i luften i begyndelsen af juni.

Ejerkredsen bag det nye medie tæller blandt andre den tidligere formand for Cepos, Rockwool og Den Berlingske Fond Bjørn Høi Jensen. Han bliver formand for det nye mediehus. Også kapitalfondejer og tidligere formand for det skandaleramte OW Bunker, der gik ned med et brag i 2014, Denis Viet-Jacobsen, er med i ejerkredsen. Han har været en af de økonomiske støtter bag Liberal Alliance.

Vil hyre mindst 10 journalister

Det nye medie vil ikke modtage offentlig støtte, men er fra ejerkredsen sikret økonomi til de næste 3 år, har Mads Brügger tidligere fortalt Politiken.