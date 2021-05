Folkene bag Mads Brüggers nye medie er kapitalfondejere, støtter af Liberal Alliance og tidligere formand for Cepos

Med en række rigmænd i ryggen går et nyt dansk medie i luften i begyndelsen af juni med den tidligere programchef på Radio24syv og filminstruktør, Mads Brügger, i spidsen.

Mediehuset Friheden vil i første omgang være et digitalt, tekstbårent medie, men herfra kan det udvikle sig til alt, siger Mads Brügger, der i dag, onsdag, lancerede sit nye medie ved at lægge udgivererklæringen ud på sociale medier.

Heraf fremgår det blandt andet, at det nye medie »for at sikre en fri og uafhængig presse« ikke ønsker at modtage nogen form for statsstøtte. Samt at det nye medie hverken er »rødt eller blåt. Det er frit«, som der står.