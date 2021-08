Tre ud af fire vil ikke betale for lokale nyheder

Ballade i byrådet, omstridt byggeri i hovedgaden, ildsjæle i handelslivet, fodboldholdets oprykning til serie 3 ...

Danskerne kan godt lide de helt lokale nyheder, men de har til gengæld ikke meget lyst til at betale for dem.

En undersøgelse, som analysebureauet Wilke har lavet for MediaWatch, viser, at kun 12 procent er villige til at betale for lokalnyheder. Hele 77 procent svarer nej tak.

32 procent af de adspurgte nævner prisen på lokaljournalistik som årsag til deres manglende betalingsvillighed, mens i alt 61 procent mener, at deres behov for nyheder om lokalområdet bliver stillet af forskellige gratis medier, typisk en lokal ugeavis.

»Hvis et lokalt medie tager 100 kr. om måneden virker det som relativt dyrt, når man kan få Netflix for 79 kr. Selv om det er en unfair sammenligning, så kigger forbrugerne altså på deres samlede medieforbrug og sætter dermed produkternes indhold og pris op i mod hinanden«, siger Mark Ørsten, professor ved Roskilde Universitet, til MediaWatch.

For nylig har både Jysk Fynske Medier og Jyllands-Posten varslet større digital tilstedeværelse i flere jyske byer.