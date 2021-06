Jyllands-Postens chefredaktør: »Vi kommer ikke for at kvæle nogen«

Efter flere år med avisdød og fare for såkaldte nyhedsørkner uden journalistisk dækning rundt om i landet har nu også JP valgt at satse lokalt:

Jyllands-Postens nye stikling, der foreløbig skal bestå af fire digitale medier i fire jyske byer, er blevet præsenteret kun få uger efter at et andet stort mediehus, Jysk Fynske Medier, har valgt at satse på nye lokalmedier – og næsten samtidig med at regeringen i sidste uge foreslog mediestøtten omdirigeret fra store landsdækkende til små lokale medier.

Hvor medielandskabet ellers har været kendetegnet af stadig færre journalistisk funderede medier, synes der at være skabt en stemning for lokaljournalistik og tillid til, at folk godt vil betale for nyheder med rod i det nære.