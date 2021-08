Den var optaget og snart klar til at blive sendt. Nu dropper mediegigant svensk sæson af 'Paradise Hotel'

Den færdigindspillede 18. sæson af realityserien ’Paradise Hotel’ bliver alligevel ikke vist i Sverige til efteråret, skriver flere svenske medier.

Beslutningen er taget, efter at to kvindelige deltagere i forårets sæson af serien har fortalt, at de blev udsat for seksuelle overgreb fra en mandlig deltager under indspilningerne.

Selskabet NENT, der ejer TV3 og streamingtjenesten Viaplay, meddeler ifølge SVT, at de i stedet vender tilbage i 2022 med et opdateret format.

»I det nye ’Paradise’ vil der være fokus på at afspejle unge menneskers virkelighed og hverdag. Målet er at opdatere formatet og have større fokus på ligeværdighed og mangfoldighed«, oplyser ejerne af TV3 og Viaplay ifølge SVT.

I et afsnit af realityserien, der blev vist i april, blev den anklagede deltager sendt hjem fra programmet, og serien blev siden sat på pause. I maj afbrød NENT helt visningen af forårets sæson, fordi to kvindelige deltagere politianmeldte seksuelle overgreb under indspilningen af realityserien.

Ifølge kommunikationschefen i NENT, Roberta Alenius, havde man planer om et nyt koncept for serien, inden anklagerne kom frem.

»Vi var allerede i gang med et større projekt, hvor vi ville ændre ’Paradise’, og det er klart, at det, der er sket, har accelereret processen«, siger hun til SVT.

I april blev der indledt en undersøgelse af de episoder, der siden er blevet politianmeldt.