B.T. ansætter 28 nye journalister og åbner lokalredaktioner i landets fire største byer

B.T. vil have et større fokus på de største byer i Danmark og trække flere betalende læsere til. Derfor styrker avisen markant sin tilstedeværelse i Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Det skriver avisen på sin hjemmeside.

»Det er en meget stor satsning. Men også en satsning vi tror på kan give os endnu et løft. Både journalistisk og kommercielt. Vi skal have folk til at tegne nogle abonnementer. Og der er nogle mål for hver enkelt by, men vi skal gerne op og nå 10.000«, siger avisens ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, til Berlingske om satsningen.

ritzau