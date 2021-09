Harry og Meghan hyldes af Time Magazine: »De sørger ikke bare for at have en mening. De kaster sig ind i kampen«

Storbritanniens prins Harry og hans hustru, Meghan, prydede onsdag forsiden på det amerikanske nyhedsmagasin Times årlige udgivelse om årets 100 mest indflydelsesrige personer.

Listen omfatter også blandt andre sangerne Billie Eilish og Britney Spears, skuespiller Kate Winslet samt OL-gymnasten Simone Biles.

Foto: Djeneba Aduayom For Time/Ritzau Scanpix Simone Biles.

På listen over de 100 mest indflydelsesrige, som ikke er rangordnet, er der 54 kvinder.

Den omfatter også politiske ledere som USA’s præsident, Joe Biden, hans vicepræsident, Kamala Harris, og hans forgænger, Donald Trump. Du kan se hele listen her.

Harry and Meghan forlod i 2020 Storbritannien for at skabe sig en uafhængig tilværelse. De har slået sig sammen med musiktjenesten Spotify og vil gennem deres produktionsselskab Archewell Audio udvikle podcasts og programmer, der skal underholde, oplyse og inspirere.

Chefredaktøren for Time Magazine, Edward Felsenthal, siger, at listen med de 100 mest indflydelsesrige rummer »usædvanlige ledere, som forskellige steder i verden arbejder for at en bedre fremtid«, og som i et år med krise er gået ekstra meget i