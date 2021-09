Direktør tager sig til hovedet: Ny radiochef forsøger at snige Radio24syv ind ad bagdøren

Den nye programredaktør på Loud, Simon Andersen, vil udvide lyttermålgruppen til at omfatte de 15-44-årige og ikke kun de 15-32-årige. Og det er en omgåelse af indholdet i den ansøgning, Loud indsendte i forbindelse med udbuddet af dab-kanalen i efteråret 2019, mener DK4’s stifter og ejer, Stig Hasner.

Det skriver MediaWatch.

»Simon Andersens utilslørede forsøg på at snige en ny udgave af Radio24syv ind ad bagdøren er forståeligt, for han er sat på en umulig opgave. Alle med blot en smule kendskab til radio, unge og ikke mindst dab-radio var klar over, at Radio- og tv-nævnet tildelte sendetilladelsen til et umuligt projekt – kulturradio til unge på dab«, lyder kritikken fra Stig Hasner fra DK4, der også bød på sendetilladelsen, i en skriftlig kommentar til MediaWatch.

I Louds sendetilladelse fra Radio- og tv-nævnet er der dog ikke defineret en aldersbestemt målgruppe. Men i Louds oprindelige ansøgning fra efteråret 2019 stod der, at kanalen vil fokusere på alle, der er født i 1980 og frem. Det vil sige folk, der i dag er op til 41 år.

Til Politiken har radioens bestyrelsesformand, Anders Krab-Johansen, i forbindelse med Simon Andersens tiltrædelse udtalt:

»Man har (hidtil, red.) fokuseret for hårdt på de helt unge frem for på hele den målgruppe, man har forpligtet sig til«.

Loud vandt overraskende udbuddet af dab-kanalen foran Radio24syv, som kanalen ellers var tiltænkt. Det betød, at Radio24syv var tvunget til at lukke. Siden Loud gik i luften for halvandet år siden, har de fleste gallupmålinger vist lyttertal på nul eller tæt på nul i målgruppen. Kanalen får en offentlig støtte på 65 millioner kroner årligt.