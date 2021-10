DR headhunter TV 2-profil til Danmarks mest populære podcast

De senere års største danske podcast-succes ’Genstart’ mistede som bekendt sin vært og profil, Knud Brix, da han blev journalistisk chefredaktør på Ekstra Bladet. Og nu har DR fundet hans afløser.

Det bliver Anna Ingrisch der skal udfylde rollen efter Knud Brix, skriver DR i en pressemeddelelse. Hun er i dag vært på TV 2 News og på det politiske program ’Besserwisserne’ og har tidligere – ligesom Knud Brix – været morgenvært på Radio24syv.

»Jeg er sikker på, at Anna er den helt rigtige vært til ’Genstart’. Hun er skarp, kvik og frygtløs. Hun er en fantastisk interviewer, og så er hun sjov og har en unik evne til at få folk til at sige lidt mere, end de egentlig havde tænkt sig i første omgang«, udtaler Claus Cancel, der er redaktionschef for ’Genstart’.

’Genstart’ er Danmarks mest populære podcast, og ifølge DR downloades eller streames ’Genstart’-episoderne cirka 640.000 gange om ugen, og omkring 80.000 lytter til med, når programmet bliver sendt på P1.

Programmet kunne høres første gang 2. marts 2020 og blev hurtigt et stort podcasthit. Programmet tager dagligt en af døgnets store nyhedsdagsordener op og interviewer en af hovedpersonerne.

’Genstart’ har modtaget flere radiopriser, blandt andet ’Årets nyheds- og aktualitetsprogram’ til Prix Radio 2020, og senest har Knud Brix og ’Genstart’ vundet Publicistklubbens podcastpris.