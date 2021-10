DR præsenterer ny plan: Nedlægger stort direktørområde

DR skal udvikles til en ’fuldt ud digital public service-institution’.

Det oplyser DR i en pressemeddelelse, der omhandler en omfattende plan for digital udvikling.

I den forbindelse søsættes seks digitale initiativer.

Strategien betyder også, at der ændres i DR’s organisation. Det medfører, at direktørområdet ’DR Medier’ nedlægges, og at der oprettes et nyt område ved navn ’DR Bruger, Marked og Publicering’.

Et af målene med planen er, at otte ud af ti danskere i 2023 ugentligt bruger DR’s digitale tjenester.

»Kernen i DR’s public service-opgave er stadig den samme. Vi vil understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fællesskabet. Men danskerne er ikke ved at blive digitale mediebrugere, de er det allerede, og derfor skal vi udvikle DR’s tilbud til brugerne i den digitale virkelighed«.

»Den digitale udvikling er ikke et mål i sig selv, men en forudsætning for, at danskerne også fremover kan opdage og bruge dansk public service-indhold«, siger Maria Rørbye Rønn, der er generaldirektør i DR, i pressemeddelelsen.

ritzau