Pernille Tranberg: Nyt digitalt vandmærke skal sikre dig mod fake news på de sociale medier

Når danskere bliver spurgt om, hvor de har hørt om det og det, siger de ofte Facebook. De siger ikke Fyens Stiftstidende eller DR. De har læst det på Facebook. Om det kommer fra et publicistisk medie, eller om det er en betalt influent eller en ven, der bare har delt noget, kan de sjældent huske.

Ifølge Kulturministeriet brugte 42 procent af nyhedsbrugerne de sociale medier som kilde i 2020 – op fra 37 procent. I Danmark er det primært Facebook (og firmaets Messenger, WhatsApp og Instagram), som vi har omfavnet tættere end de fleste andre lande. Vi ved, at mange har svært ved at skelne mellem reklame, nyheder og fake news – eller ’fingerede nyheder’, som Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks kalder dem i deres nye bog ’Sandhedsministeriet’:

»Fingerede nyheder fingerer at være journalistik (...) Reelt gælder det om at vildlede, sætte dagsordenen, propagandere eller tjene penge«.

MEDIEKOMMENTAR Pernille Tranberg Pernille Tranberg, der har skrevet denne uges Mediekommentar, har tidligere været chefredaktør på Tænk, journalist på Politiken og redaktionel udviklingschef i Berlingske Media. I dag arbejder hun som foredragsholder og rådgiver i dataetik og digitale medier.

Igennem de senere år har demokratier og medier verden over forsøgt at hjælpe Facebook med at blive troværdig. Medierne hælder publicistisk stof derind, politikere lancerer nye ideer, og faktatjekkere hjælper Facebook med at markere det indhold, som ikke er underbygget tilstrækkeligt, f. eks. samarbejder WHO og Facebook under coronapandemien om at få luget ud i fingerede corona-nyheder. Der går meget energi i faktatjek, men ’rettelserne’ kommer sjældent ud til alle – og hvis læserne kunne lide det, de så, siver de ikke nødvendigvis ind.