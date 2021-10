Lad os nu gå i kødet på eksperterne, når de påstår, at sociale medier ikke er skadelige for børn

’Ingen dokumentation for, at Instagram er gift for unge piger’, lød overskriften på en artikel på videnskab.dk i sidste uge. Andreas Lieberoth, lektor på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, stod bag det budskab i kølvandet på de afslørende artikler i The Wall Street Journal om, at Facebooks egne undersøgelser viste netop dette.

Den danske artikel fulgte op på sagen og gav Lieberoth frit slag; uafhængige medieforskere ved efterhånden, at den skadelige effekt af sociale medier formentlig er ganske lille, lød det.