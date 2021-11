Medejer af Frihedsbrevet rykker selskab til Luxembourg

En af medejerne af mediet Frihedsbrevet har flyttet det selskab, hvori andelen af ejerskabet i Frihedsbrevet ligger, til Luxembourg.

Det sker, selv om Frihedsbrevet har skrevet en række kritiske artikler om skattely, som Luxembourg ofte bliver forbundet med. Det skriver Ekstra Bladet.

Selskabet, der er tale om, hedder Desolix ApS. Bag selskabet står Denis Viet-Jacobsen, som har flyttet ejerskabet af selskabet over i et andet selskab ved navn Desolix S.á.l.r., der har adresse i Luxembourg.

Af virksomhedsregisteret fremgår det, at Desolix ApS, der er ejet 100 procent af selskabet i Luxembourg, har en ejerandel på mellem 33,33 procent og 49,99 procent af Mediehuset Friheden A/S, der er selskabet bag Frihedsbrevet.

I 2020 lavede tænketanken Tax Justice Network en liste over sin vurdering af de 20 største skattely i verden. Her var Luxembourg på sjettepladsen.

Ekstra Bladet har forgæves prøvet at få en kommentar fra Denis Viet-Jacobsen.

Frihedsbrevet bryster sig af at være et uafhængigt medie, da det ikke modtager mediestøtte eller andre offentlige midler.

Chefredaktør kender ikke til flytningen

Bag mediet står ansvarshavende chefredaktør Mads Brügger. Til Ekstra Bladet fortæller han, at han ikke kendte til flytningen af Denis Viet-Jacobsens selskab.

Mads Brügger siger også, at han ikke ser nogen hindring for, at Frihedsbrevet også i fremtiden kan skrive kritisk om virksomheder i skattely.

»Jamen, det kan vi da udmærket godt. Det har vi gjort, og det vil vi blive ved med at gøre«, siger han til Ekstra Bladet.

Spørgsmål: I rettede for eksempel kritik mod Altinget, fordi deres ejerskab ligger på Cypern. Men hvordan er det anderledes fra jer?

»Jamen, det er det principielt heller ikke, og vi jo har også tidligere sagt, at selvfølgelig skal vi kunne skrive kritisk om vores egen ejerkreds. Det er jo helt afgørende, at vi kan det«, svarer Mads Brügger.

Han tilføjer, at han ’alvorligt’ synes, at Frihedsbrevet skal overveje at bringe en historie om medejerens adresseskifte.

ritzau