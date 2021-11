Taleban udsteder religiøst direktiv for kvinder på tv

Taleban-styret i Afghanistan opfordrer tv-stationer i landet til ikke længere at vise serier og tv-drama, hvor kvindelige skuespillere medvirker. Det fremgår af nye religiøse retningslinjer, der er udsendt søndag. Det er det første direktiv af sin slags til afghanske medier fra ministeriet for fremme af dyd og forebyggelse af laster, som det hedder. Taleban opfordrer også kvindelige journalister og værter på tv til at bære hijab, når de er på skærmen.

»Det er ikke regler, men religiøse retningslinjer«, siger en talsmand for ministeriet.

Taleban har i forvejen indført regler om, hvordan kvinder må være klædt på universiteter, siden bevægelsen tog magten i Afghanistan i august. Det på trods af, at Talebans ledere har lovet, at styret denne gang ikke vil indføre lige så strikse regler, som sidst det var ved magten. Taleban har også lovet at sikre pressefriheden. Men der har været flere meldinger om, at bevægelsens medlemmer har banket og chikaneret afghanske journalister.

Programmer med afbildning af Muhammed forbydes

I det direktiv, som Taleban-regeringen nu har sendt ud, beder den også landets tv-stationer om at undlade at vise film eller programmer, hvor profeten Muhammed eller andre fremtrædende figurer i islam er afbildet. Ministeriet opfordrer også til, at film og programmer, der er imod islam eller afghanske værdier, forbydes.

I de seneste 20 år er antallet af uafhængige medier vokset markant i Afghanistan. Adskillige tv- og radiostationer er begyndt at sende med vestlig hjælp og privat finansiering.

Da Taleban senest var ved magten fra 1996 til 2001, var både tv, film og de fleste andre former for underholdning forbudt. Kvinder havde begrænsede rettigheder.

ritzau