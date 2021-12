Nye anklager mod TV 2: Vi blev fyret eller degraderet efter at have afvist grænseoverskridende chef

Det var nyhedsafdelingen, som var i fokus, da TV 2 sidste år fremlagde resultaterne af en advokatundersøgelse, der havde til formål at komme til bunds i sager om sexisme og krænkelser på tv-stationen.

Men det var ikke kun i nyhedsafdelingen, der var problemer.

Nu fortæller 13 tidligere medarbejdere til Information om en stærkt seksualiseret kultur i en anden afdeling af TV 2. Her måtte kvinder ifølge kilderne finde sig i sexistiske bemærkninger, opfordring til sex og befamlinger af en chef, som nu ikke længere er ansat på TV 2, skriver avisen.

Informations artikel er blevet til i samarbejde med Impact TV, som har produceret dokumentarserien ’MeTo: Sexisme bag skærmen’ på Discovery+.

Afskediget eller degraderet efter at have sagt fra

I artiklen fortæller fem kvinder anonymt om selv at blive udsat for grænseoverskridende adfærd fra chefen, mens tre af dem fortæller, at de havde en oplevelse af, at det fik konsekvenser for deres ansættelsesforhold på TV 2, at de sagde fra over for tilnærmelserne.

Det er der ikke dokumentation for, men ifølge kvinderne opstod mistanken, fordi de blev enten afskediget eller degraderet, efter de havde sagt fra over for sexchikanen. To af dem indberettede deres oplevelse til TV 2’s advokatundersøgelse sidste år.

En kvinde fortæller eksempelvis, at den pågældende chef på en udlandsrejse kom hen til hende bagfra og kørte sine hænder ned over hendes ryg. Han sagde, at han blev liderlig af at se hende gå rundt, og spurgte, om hun ville med op på hans værelse. Fire kilder oplyser til Information, at kvinden har fortalt dem om oplevelsen.

På samme vis oplevede en anden kvinde blandt andet, at chefen kørte en hånd ned over hendes ryg, og hun siger, at han spurgte, om hun havde trusser på. Hun fortæller, at hun sagde fra over for ham, og at hun få dage efter blev indkaldt til en samtale med en leder, der refererede til chefen. Her fik hun at vide, at hun på grund af omstruktureringer skulle afskediges.