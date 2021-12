Tabloidavis skal betale erstatning til Hollywood-stjerne og hertuginde

Hollywood-stjernen og hertuginden af Sussex Meghan Markle har vundet en retssag mod den britiske tabloidavis The Mail on Sunday, der er ejet af Associated Newspapers. Det skriver The Guardian.

For tre år siden lagde hun sag an mod den konservative avis, da den havde trykt uddrag af private breve, hun havde skrevet til sin far, Thomas Markle – der efterfølgende havde delt brevene med The Mail on Sunday.

I sidste uge slog en britisk domstol så fast, at The Mail on Sunday og Associated Newspapers skal betale Meghan Markle erstatning for krænkelse af ophavsretten. Derudover blev avisen idømt at trykke en forsideartikel om sagens udfald. Dette skete søndag på befaling fra højesteretsdommer lord Justice Warby.

Privatlivets fred

Markle vandt sådan set sagen tidligere på året, da en højesteretsdommer afsagde dom til hendes fordel, uden at der blev indledt en retssag.

Associated Newspapers ankede dog dommen, fordi de ønskede, at sagen skulle for retten. Deres appel blev afvist tidligere på måneden af en appeldomstol, med den begrundelse at Meghan Markle med offentliggørelsen af indholdet af brevet havde fået krænket privatlivets fred.

»Indholdet var personligt, privat og ikke af legitim offentlig interesse«, lød det fra dommer sir Geoffrey Vos. Nu har en strafudmåling altså også fundet sted.

I en pressemeddelelse om udfaldet lyder det fra Meghan Markle, at hun håber, at dommen kan være med til at ændre tabloidindustrien, der »profiterer på de løgne og den smerte, de skaber«. Hun skriver videre, at hun har været »tålmodig over for bedrag, intimidering og kalkulerede angreb«, som hun har været udsat for i tabloidaviserne, og at hun sætter pris på, at en domstol har understreget, at The Mail on Sunday har brudt loven.