»Et hårdt angreb på Hongkongs allerede hårdt ramte pressefrihed«: Medie lukker efter stor razzia og anholdelser

Det prodemokratiske Hongkong-medie Stand News lukker i kølvandet på en stor politirazzia og flere anholdelser.

Det oplyser mediet i et opslag på Facebook.

»På grund af situationen stopper Stand News sit arbejde.

»Den fungerende chefredaktør, Patrick Lam, har trukket sig fra posten, og alle Stand News’ ansatte er blevet afskediget«, lyder det.

I alt syv personer blev anholdt i forbindelse med onsdagens razzia, hvor omkring 200 betjente deltog. De er blevet sigtet for »at opildne til oprør«.

Onsdagens aktion bliver kritiseret af den uafhængige organisation Committee to Protect Journalists (CPJ), der kæmper for pressefrihed verden over.

CPJ kalder razziaen »et hårdt angreb på Hongkongs allerede hårdt ramte pressefrihed«. Organisationen opfordrer til, at alle sigtelser frafaldes.

Stand News, der blev oprettet i 2014, har været den mest prominente tilbageværende prodemokratiske avis i Hongkong, siden mediet Apple Daily blev lukket tidligere på året efter en anden stor razzia.

Den lokale tv-station TVB beretter onsdag om, at nogle af de anholdte personer er fra Stand News’ bestyrelse.

Heriblandt er klummeskribenten Margaret Ng, som også er tidligere medlem af Hongkongs parlament, Det Lovgivende Råd, igennem 18 år.

Ifølge den britiske avis The Guardian er hun allerede ved at udstå en betinget dom på et års fængsel, som hun fik i april i år.

Fra bestyrelsen skulle også popsangeren Denise Ho være blandt de anholdte.

Også bladets fungerende chefredaktør, Patrick Lam, der altså har trukket sig fra posten, blev ifølge TVB anholdt under aktionen.

Hongkong blev overdraget til Kina i 1997 fra Storbritannien. Aftalen kræver, at den tidligere britiske koloni har en høj grad af selvstyre fra Kina.

Kina har de seneste år gradvist dog øget sin indflydelse i Hongkong.

Blandt andet bruges en ny sikkerhedslov ifølge demokratiaktivister og flere vestlige regeringer til at lukke munden på Kina-kritiske hongkongere.

ritzau