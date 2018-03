#MeToo slår tilbage

Modeshows kan bruges til at fortælle historier, og en af modeugesæsonens mest markante fortællinger udspillede sig under New York Fashion Week i form af et #MeToo-modeshow. Der blev vist tøj, men det centrale element var, at modellerne på catwalken var kvinder, som har været udsat for seksuelle overgreb.

Showet handlede ikke specifikt om modebranchen, men om overgreb i almindelighed i det amerikanske samfund. #MeToo Fashion Show var arrangeret af Myriam Chalek, der er kreativ chef for webshoppen American Wardrobe.

»Vi kan ikke ændre verden med et modeshow, men vi viser, at selvsikre kvinder bliver stærkere, når de har en platform og kan fortæller deres historie«, forklarer Chalek til nyhedsbureauet Reuters.

Showet sluttede med kvindelige modeller iført englevinger. De var lænket med håndjern til mænd med grisemasker.

