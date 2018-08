Modeugen er åbnet: Skandinaverne er altså ikke bange for sprælske farver Københavns modeuge er et patchwork af bevægelser, der har tøj som den eneste fællesmængde. Åbningen har budt på stram kommerciel tænkning side om side med kreaværksted med havfruebad og genbrugstørklæder.

Man kan ikke lancere et modemærke i dag uden at tage stilling til miljø, social ansvarlighed og spild. Det kan man selvfølgelig godt, og at dømme efter de bjerge af tøj, man kan møde på sin vej gennem verden, sker det også, men der er ingen undskyldninger for at lade være med at inddrage bæredygtighed i produktionen.