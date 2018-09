Kommunen vil hellere støtte Formel 1 end Fashion Week: »Den særlige københavnerånd skabes ikke af internationale sportsevents« Copenhagen Fashion Week og Global Fashion Agenda er ikke en del af Københavns Kommunes budget for 2019. Det er til gengæld en ny pulje til megaevents.

Når Copenhagen Fashion Week til januar finder sted igen, vil arrangementet formentlig se anderledes ud, end det plejer. Næste år får modeugen nemlig ikke de 1,1 millioner kroner i støtte fra Københavns Kommune, som de tidligere har været bevilget. Det samme er tilfældet for det bæredygtighedsorienterede non-profit initiativ Global Fashion Agenda, som mister deres årlige støtte på 2,5 millioner kroner.

Det skriver Fashion Forum.

Ifølge Københavns Kommune er støtten blandt andet gået til aktiviteter, der skulle styrke København »som destination for bæredygtig mode«, ligesom pengene har skullet sikre, at Copenhagen Fashion Week laver arrangementer, der inddrager både borgere, turister og branchefolk.

Beslutningen ærgrer Copenhagen Fashion Weeks konstituerede direktør, Trine Rindsig Laursen. Hun frygter, at den frafaldne bevilling vil betyde, at modeugen ikke kan tilbyde samme åbne program til borgerne som hidtil. En åbenhed, der ifølge hende har været med til at adskille Copenhagen Fashion Week fra andre internationale modeuger.

»Midlerne fra Københavns Kommune har hjulpet os med at gøre modeugen mere inkluderende og åbne byen op under modeugen, så det ikke udelukkende er lukkede arrangementer for modebranchen. Hvis de midler forsvinder, kan vi ikke gennemføre de projekter, der er åbne for alle«, siger Trine Rindsig Laursen til Politiken.

Hun nævner som eksempel på åbne arrangementer, at Copenhagen Fashion Week har skabt tøjmarkeder og udstillinger, ligesom de har samarbejdet med Kunstforeningen Gl. Strand, Statens Museum for Kunst og andre kulturinstitutioner om at lave for eksempel talks og events, hvor alle borgere kan deltage.

Til Fashion Forum siger direktør for Global Fashion Agenda, Eva Kruse, at det er »virkelig ærgerligt«, Københavns Kommune ikke længere vil prioritere, at København kan være førende, når det kommer til »visioner for grøn og ansvarlig vækst i en af verdens største industrier«.

Megaevents eller lokale kræfter

I stedet for støtten til de to modeinitiativer har Københavns Kommune oprettet en en såkaldt 'Pulje til megaevents'. Puljen afsætter 12,5 millioner kroner i 2019 og 15 millioner kroner i 2020-2022, så København kan fremstå som »en attraktiv vært for større internationale events som fx verdensmesterskaber, kulturevents, C40 Mayor Summit mv.«, som de skriver i budgetaftalen.

Spørger man Trine Rindsig Laursen, er det imidlertid ikke de store begivenheder, som får folk til at huske København - det er snarere, hvad der skabes af lokale kræfter.

»Copenhagen Fashion Week er med til at skabe den særlige københavnerånd, der tiltrækker internationale besøgende. Den ånd skabes af lokale kræfter, der har kendskab til, hvad byen indeholder og kan byde på. Den skabes ikke af store, internationale sportsevents, der i princippet kan afholdes hvor som helst«, siger hun.

Til Berlingske fortæller medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Christopher Røhl Andersen (R), at pengene fra puljen ville gå til for eksempel Formel 1, hvis det kommer til København. Han siger også, at »når vi nu har mulighed for at få disse begivenheder til København, vil det jo være ærgerligt, hvis ikke der er penge til dem«.

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning Skovgaard (V) siger til samme avis:

»Det er ikke et udtryk for modvilje mod modeugen, men skyldes alene, at der med budgetaftalen er afsat midler til en lang række andre prioriteringer indenfor erhvervs- og vækstområdet,« skriver hun i en mail til Berlingske.