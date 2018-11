Fakta

Maga

Mens Donald Trumps modstandere er vilde med at trykke T-shirts med budskaber, er der ét slogan, som de seneste år har stået klarest i den politiske debat i USA: Maga – ’Make America Great Again’.



Præsidentens slagord har udviklet sig til en solid forretning, og Business Insider vurderer, med hjælp fra Trumps folk, at der siden 2016 er solgt officielt ’Make America Great Again’-merchandise for mere end 120 mio. kr.

Magasinet besøgte for nylig Ace Specialites i Louisiana, der har licens til at producere de mange kasketter og T-shirts for Trump. Indehaveren, Christl Mahfouz, siger, at de bedst sælgende ting er Maga-kasketter tæt fulgt af T-shirts med slogans som ’Build the Wall’. Andre favoritter i netbutikken er ’LGBTQ for Trump’-trøjer og Maga-hundesnore.

Den næste præsidentvalgkamp er for længst rullet i gang, og man kan allerede nu købe T-shirts med budskabet ’Trump 2020’.

Vis mere