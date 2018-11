»Kina er et lorteland«: Dolce & Gabbana boykottes af verdens førende onlinebutikker efter racistiske udtalelser Det italienske modehus Dolce & Gabbana er havnet i en regulær shitstorm, efter chefdesigneren har udtalt sig racistisk om det kinesiske folk. Det kan angiveligt betyde stor økonomisk tilbagegang for mærket.

Det har mildest talt været en skidt uge for de italienske modemænd Dolce & Gabbana, og det ser kun ud til at blive værre.

Modehuset, der regnes for at være et af de største i verden, måtte først se sig nødsaget til at aflyse et hundedyrt modeshow i Shanghai efter anklager om racisme, da privatbeskeder fra Stefano Gabbana blev lækket.

Ifølge WWD er kinesiske onlinebutikker som Alibaba, JD, Secoo, VIPshop og Netease allerede holdt op med at føre mærket, og nu boykotter Yoox Net-A-Porter Group - verdens førende online luksusdetailhandel, der i 2016 omsatte for hele 13.5 milliarder kroner - også Dolce & Gabbana.

Kina er i øvrigt det marked i verden, hvor der bliver solgt allerflest dyre mærkevarer. Ifølge Bloomberg bruger kineserne mere end 653 milliarder danske kroner på luksusvarer om året.

At tænke sig om

Furoren startede, da det italienske modehus offentliggjorde kampagnevideoerne ’DG Loves China’, der blev anklaget for at være racistiske.

Videoerne viser blandt andet en kinesisk model, der med sine spisepinde har svært ved at spise italiensk mad som cannoli, spaghetti og pizza.

Det fik de hug for, skriver South China Morning Post.

Senere fortsatte fadæsen, da Instagram-kontoen Diet Prada postede et skærmbillede af en online-samtale med Stefano Gabbana, der beskrev Kina »som et lorteland«.

Gabbana anklagede også kineserne for at spise hunde og kaldte dem »ignorante, ildelugtende mafiatyper«.

Beskederne gik hurtigt viralt, selv om Dolce & Gabbanas officielle Instagram-konto hurtigt var ude og undskylde med ordene:

»Vores konto er blevet hacket. Og det er Stefano Gabbanas også. Vores juridiske afdeling undersøger sagen nærmere. Vi er kede af den smerte, vi har forårsaget med de uautoriserede opslag. Vi har intet andet end respekt for Kina og kineserne«.

Dog var undskyldningen ikke nok til at redde modeshowet i Shanghai, da alle modellerne i protest mod Gabbana nægtede at gå på scenen, samtidig med at kendte personer meldte afbud.

Ikke første gang, det sker

Mens sagen undersøges nærmere af kinesiske myndigheder, har The Central Committee of the Communist Youth League bedt det italienske modehus om at »respektere det kinesiske folk«.

At befinde sig midt i en shitstorm er dog ikke fremmed for mærket, da Stefano Gabbana tidligere har kaldt det spanske folk for »nogle, der går baglæns«, da landet aflyste en af mærkets reklamer, der af mange blev tolket som glorificering af voldtægt.

De italienske modemænd fik også sangeren Elton Johns vrede at mærke, da Domenico Dolce kritiserede regnbuefamilier og det at få børn gennem fertilitetsbehandlinger. Det skrev The Guardian.

Yderst kontroversielt har mærket også op til flere gange klædt den amerikanske førstefrue Melania Trump på, selv om flere andre amerikanske designere som Tom Ford og Marc Jacobs er gået sammen om at boykotte støtten til Trump-administrationen.

Som kirsebærret på toppen er mærket også rendt ind i problemer med italienske skattemyndigheder. Ja, det har været en hård uge.