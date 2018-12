Thailandsk blogger risikerer 20 års fængsel for at kritisere royal Miss Universe-kjole

Den thailandske influencer Wanchaleom Jamneanphol kan ende med at få op mod 20 års fængsel for at have kritiseret en kjole designet af prinsesse Srivanna Nariratana. Hun er nemlig blevet meldt til politiet for at have fornærmet kongefamilien og for at »have sat nationens sikkerhed over styr«.

Man skal ikke tale grimt om kongefamilien i Thailand. Det har den thailandske LGBT-influencer Wanchaleom Jamneanphol nu lært.

Hun risikerer fængsel i op mod 20 år efter at have kritiseret den thailandske Miss Universe-deltagers kjole: en kjole, der er designet af prinsesse Srivannavari Nariratana, datter af den thailandske konge, Maha Vajralongkorn.

Det er denne lyseblå kjole, som Jamneanphol har kritiseret.

Den negative kommentar om kjolen kan nemlig kategoriseres som en direkte fornærmelse af den royale familie. Det mener forretningsmand, politiker og influencer Kitjanut Chaiyosburana. Han har derfor meldt Wanchaleom til politiet, skriver USA Today.

»Jeg har som thailænder reageret for at beskytte landets rygte og for at sætte et eksempel. Alt for ofte kommer folk med ubetænksomme kommentarer, og det ender bare med en undskyldning«, siger Kitjanut Chaiyosburana til AP.

Hvis der bliver rejst tiltale mod Jamneanphol, er der to forbrydelser, hun kan anklages for. Den første er at have forbrudt sig mod TheComputer Crime Act ved at »sprede falsk information og have sat nationens sikkerhed over styr«. Det kan give op til 5 års fængsel.

Den anden er fornærmelse af monarkiet. I lignende sager er folk blevet idømt alt fra 3 til 15 års fængsel, skriver USA Today.

Vil sætte et eksempel

Både Kitjanut Chaiyosburana og Wanchaleom Jamneanphol er populære i Thailands online-LGBT-samfund. Wanchaleom er en transkønnet kvinde med over 500.000 følgere på Facebook, og Kitjanut er en transkønnet mand med mere end 400.000 facebookfølgere.

Det er dog ikke, fordi Kitjanut ser Wanchaleom som en konkurrent, at han har klaget over hendes kommentar. Han vil blot have retfærdighed, siger han til AP:

»Der er folk, der spørger, hvorfor en tomboy kritiserer en trans. Men for mig handler det ikke om at beskytte mit eget folk, men om hvad der er rigtigt og forkert. Hun (Wanchaleom red.) er en stor influencer og har mange følgere. Derfor bør hun være et godt eksempel for andre«.

Wanchaleom har nu slettet det kjolekritiske opslag på Facebook, og det har ikke været muligt at finde den nøjagtige ordlyd af opslaget. Hun skal angiveligt have kaldt kjolen for »grim«. Mandag skrev hun følgende undskyldning til prinsessen:

»Deres kongelige højhed Sirivannavari Nariratana, jeg, Wanchaleom Jamneanphol, har ikke haft nogen intentioner om at støde eller nedgøre den høje institution. Jeg føler stor skyld og er ked af det, der er sket«.

Det er nu op til det thailandske politi at afgøre, om de vil gå videre med anmeldelsen.