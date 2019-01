Nirvana sagsøger modehuset Marc Jacobs for at stjæle berømt, udsyret smiley

Ifølge sagsanlægget bruger det amerikanske modehus også Nirvanas tekster til at markedsføre den kollektion, der er skabt som en hyldest til musikgenren grunge.

En gul, udsyret smiley pryder et af tøjstykkerne i Marc Jacobs seneste kollektion.

Og det bryder Nirvana sig mildest talt ikke om. Det legendariske rockband mener nemlig, at det amerikanske modehus har kopieret bandets ikoniske logo, som Nirvana skabte i 1991 og siden brugte til at identificere den musik, de udgav.

Derfor har bandet, som gik i opløsning i 1994 efter forsanger Kurt Cobains død, lagt sag an mod Marc Jacobs, der ifølge anklagen soler sig uretmæssigt i rockbandets arv og identitet, skriver Forbes.

Nirvanas smiley ligner da også til forveksling den, der optræder i modehusets særkollektion fra november 2018, som hylder musikgenren grunge under titlen ’Redux Grunge Collection’. Grunge var netop Nirvanas genre.

Pr-foto: Marc Jacobs Her ses en model beklædningsdelen fra Marc Jacobs' grunge-kollektion.

Her ses en model beklædningsdelen fra Marc Jacobs' grunge-kollektion. Pr-foto: Marc Jacobs

Mens øjnene på Nirvanas oprindelige smiley udgøres af x’er, har Marc Jacobs sat sine initialer ind som øjne, altså ’M’ og ’J’. Oven over smileyen på en af varerne i Marc Jacobs’ kollektion står påskriften ’Heaven’. T-shirten sælges samtidig under navnet ’Bootleg Redux Grunge’. Bootleg er betegnelsen for piratoptagelser af musik.

Ifølge sagsanlægget, som kan læses i sin fuld form her, bruger Marc Jacobs ligeledes et tekststykke fra Nirvanas bagkatalog i den markedsføringskampagne, som skal bringe tøjet frem i offentligheden.