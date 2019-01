Modemands remix af grønlandsk kulturarv giver sjælden mulighed for at komme tæt på håndværk af allerhøjeste kvalitet

Jørgen Simonsen havde aldrig været i Grønland, da han i 1998 skabte kollektionen ’Iskrystalprinsessen’ til modehuset Versace. Den dengang 25-årige danske designer skulle føre modehusets haute couture-linje videre efter Gianni Versaces død, og han så mod nord for at finde inspiration.

Fakta JØRGEN SIMONSEN Født 1972 i Struer, dansk modedesigner. Uddannet på modeskolen Esmod i Paris i 1995 og har siden arbejdet for bl.a. Versace, Chanel, Givenchy og Valentino. Var fra 2008 til 2010 kreativ chef for det danske mærke Annhagen. Driver sit eget atelier i Paris, primært med private kunder og diverse kommercielle samarbejder. ’Iskrystalprinsessen vol. II – Bæredygtig kulturarv’ kan ses på Nordatlantens Brygge i København indtil 17. februar. wwwnordatlantens.dk Vis mere

Kjolerne blev vist på Hotel Ritz under modeugen i Paris i juli 1998 og lignede mest af alt fransk skrædderi, men påvirkningen fra Grønland skinnede igennem med isinspiration, særlige broderede kraver og halsudskæringer så brede som konebåde. Plus en del skind og pels. Jørgen Simonsen talte dengang om, at hans ’Iskrystalprinsesse’ trak på såvel den traditionelle grønlandske klædedragt som på bikerkulturens læder.

To indslag fra kollektionen findes i dag i den permanente samling på Metropolitan Museum of Art i New York.

I 2016 kom Jørgen Simonsen endelig til Grønland. Det var Napa – Nordens Institut i Grønland – der inviterede ham. Her ville man gerne i dialog med designeren og prøve at forstå, hvad der sker, når man henter inspiration hos en oprindelig kultur på en værdig måde.

Der har de senere år været en voksende debat om oprindelige folks rettigheder og en lang række eksempler på, at modefirmaer m.fl. har stjålet og udnyttet tegn eller symboler, der har dybe traditioner i disse kulturer. Det er et varmt emne mange steder i verden, hvor man diskuterer kulturel appropriation.

Napa satte Jørgen Simonsen på en opgave: Hvordan kan man som outsider skabe noget nyt, som samtidig er tydeligt grønlandsk og rodfæstet? Og gøre det uden at krænke den lokale arv.

Han svarede med 12 kreationer, der er samlet på udstillingen ’Iskrystalprinsessen vol. II – Bæredygtig kulturarv’.

»Kulturen i ethvert samfund har altid været og er til stadighed under udvikling. I et lille samfund som det grønlandske er det særlig vigtigt, at denne udvikling finder rum i nye udtryk, der også når uden for landets grænser og indbyder omverdenen til dialog«, skriver Katja Vahl, projektleder for Napa, i vandreudstillingens katalog.

’Iskrystalprinsessen vol. II’ debuterede på Nationalmuseet Nuuk i 2017, blev sidste år vist på Gimsinghoved i Jørgen Simonsens fødeby, Struer, og er nu landet i København på Nordatlantens Brygge.

Vigtigt samarbejde

Det er et usædvanligt diskussionsoplæg, man kan se i kulturcentret på Christianshavn og en sjælden mulighed for at komme helt tæt på modehåndværk af højeste kvalitet. Designeren har valgt en skabelsesproces, hvor Paris møder Nuuk – med lidt hjælp fra specialister i Istanbul.

Noget af det første, man præsenteres for, er en rank gallakjole, der ganske enkelt bærer navnet ’Kalaallit Nunaat’ (Grønland) og er skabt af skindet fra grønlandssæl og har et gulvlangt slag. Man ser en cocktailkjole inspireret af Christians Diors ’New Look’ og fortolket i buksesæl, mens den traditionelle anorak er afsæt for en stribe overdele i sæl, f.eks. med tuxedo-striber i neopren.

Der er forholdsvis traditionelle gulvlange kåber (operafrakker), men også tætsiddende bukser i et miks af materialer og nogle store skrud pyntet med et isbjerg af fjer.

Jørgen Simonsen forklarer i kataloget, at hans vigtigste inspirationsmaterialer har været anorakker, sælskindsbukser, konebåden, den traditionelle kniv, kaldet ulu, og ikke mindst perlekraverne.