Street Style-fotos tenderer skjult reklame: Det ligner almindelige mennesker i deres eget tøj, men virkeligheden er en anden

»Når jeg er hyret af et mærke, bliver fokus mere snævert. De vil selvfølgelig have billeder af folk i deres tøj. Når jeg skyder for mig selv, kan jeg være mere fri«.

Hvor går grænsen?

For os, der kigger med udefra, åbner udviklingen for flere spørgsmål. Hvordan kan man tale om ’gadestil’, hvis den i virkeligheden er iscenesat? Og er det tid til at deklarere street style, hvor personen på billedet åbenlyst fungerer som reklamesøjle?

Hvis modefirmaet bruger billederne, bør ingen være i tvivl om, at det er reklame. Bringer en blogger billeder af sig selv i sponsortøj, skal det nævnes. Men hvad med de medier, der formidler denne form for reklame forklædt som street style? Ifølge forbrugerombudsmanden er det en gråzone. Hvis der er en kommerciel hensigt, skal det fremgå, men tøj fotograferet i forbindelse med et modeshow kan opfattes som en naturlig sammenhæng.

Soundvenue er et af de danske medier, der ofte bringer street style-fotos. Redaktionschef og moderedaktør Kristian Keller er opmærksom på, at denne iscenesatte form for street style ikke nødvendigvis viser aktuel gadestil.

»Det kan selvfølgelig skabe et billede af, at noget tøj er mere populært blandt forbrugerne, end det rent faktisk er, men vi skyder også billeder af mange af dem, som går i deres eget tøj – og som tydeligt har deres egen stil. Det kan man se på vores dækning af modeugerne«.

Han forklarer, at billederne skal fungere som inspiration for læserne.

»Mange influencere – betalte eller ej – er dygtige stylister, så deres måde at bære et outfit på kan sagtens være inspirerende«.