Fakta

Forbrugerne og bæredygtighed

75 procent af forbrugerne mener, at bæredygtighed er ’ekstremt vigtigt’ eller ’meget vigtigt’, og omtalen af bæredygtighed på sociale medier er tredoblet fra 2015 til 2018.

Blandt de 2.962 adspurgte (i Asien, USA og Europa) forklarer halvdelen, at klimaforandringer har fået dem til at tænke mere på bæredygtighed. 50 procent siger, at de har planer om at skifte til mærker, der er mere bæredygtige.

Udviklingen er ikke kun positiv. Det er kun 16 procent af forbrugerne, der udgør den aktive og involverede del af modens grønne omstilling, og undersøgelsen betegner 35 procent som ’resistente’ og afvisende over for at tænke bæredygtigt. Det er typisk folk med lav indkomst og de ældre årgange.

Kilde: ’The Pulse of the Fashion Industry 2019’ udgivet af Global Fashion Agenda i samarbejde med Boston Consulting Group og Sustainable Apparel Coalition.

