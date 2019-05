Girl on girl-action i reklame får hård kritik: Calvin Klein undskylder for lesbisk reklame med heteroseksuel og virtuel kvinde

Den heteroseksuelle supermodel Bella Hadid står badet i blåt lys i en crop top fra Calvin Klein, da den virtuelle queerinfluencer Lil Miquela kommer ind og kysser hende.

Mens nogle forundredes over teknologien bag menneskets kys med en computeranimeret avatar, har flere kritiseret reklamen for at være queerbaiting – en markedsføringsstrategi, hvor man lader, som om man går ind for LGBT+-rettigheder for at tiltrække en bestemt målgruppe til sit brand.

Kritikken har været så voldsom, at Calvin Klein sidste uge valgte at komme med en undskyldning.

Here at CALVIN KLEIN, we welcome all types of constructive feedback from our community. We see your comments and we appreciate them. We'd like to offer our thoughts in response to comments on our campaign video featuring Bella Hadid and Lil Miquela. pic.twitter.com/OIcIekyR9K — CALVIN KLEIN (@CalvinKlein) 17. maj 2019

De skriver, at konceptet med kampagnen var at promovere frihed til at udtrykke sig, som man vil, blandt andet i forhold til ens seksualitet og køn. Den specifikke reklamevideo udforsker de i stigende grad slørede grænser mellem fantasi og virkelighed. Calvin Klein slutter af med at undskylde, hvis folk er blevet kede af det.

Kan ikke være tilfældigt

Flere på Twitter er dog stadig sure over, at man overhovedet har behov for at bruge seksualitet og køn i reklamer på den måde. Specielt, når det så er en erklæret heteroseksuel og en person, der slet ikke findes, der bliver brugt.

»Vi ønsker faktisk repræsentation og ikke udnyttelse af dette fællesskab til at sælge jeres produkter«, som en twitterbruger skriver.

En journalist og queerperson på Elite Daily finder det højst usandsynligt, at Calvin Klein skulle have gjort det ubevidst.

»Det ser ud, som om Calvin Klein bare gerne ville have de seertal, de kunne få ved at lave en reklame, hvor Bella Hadid kysser en pige«, skriver hun.

Helene Skytte, der er kreativ direktør i reklamebranchen med speciale i mode, siger til DR, at det dog ikke har de store konsekvenser for det ikoniske modehus.

»Det har konsekvenser på kort sigt for Calvin Klein, da de lige nu indgår i debatter og møder stor kritik. Men langsigtet mener jeg ikke, det har konsekvenser for Calvin Klein. Der kommer hele tiden nye skandaler, som overtager stafetten i denne her debat«, siger hun.

Calvin Klein har dog ud over Shawn Mendes og Kendall Jenner faktisk også den transkønnede model Indya Moore med i en af reklamefilmene i kampagnen.

