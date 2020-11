Den danske pelsbranche stod midt i en alvorlig livskrise. Så kom coronaen

Nedlukningen af den danske minkindustri sker på et tidspunkt, hvor der mange steder i modeverden er en klar opfattelse af, at pels er ’so last year’.

Udviklingen er eskaleret de seneste år, og modehuse på stribe er holdt op med at anvende pels som materiale. De slutter sig i stedet til organisationen Fur Free Alliance. Pelsdropperne tæller markante mærker som Gucci, Armani, Maison Margiela, Vivienne Westwood, Tommy Hilfiger, Prada og mange flere.

»Pels? Jeg er færdig med det. Jeg dræber ikke dyr for at skabe mode. Det føles ikke rigtigt«, udtalte Donatella Versace, da hun meddelte, at Versace ville droppe pels fra 2019.